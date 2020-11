Silvestri: “A Verona mi apprezza una città intera, qui mi vogliono bene”

“Quando una città intera ti apprezza e non solo per quello che fai in campo, non può far altro che farmi piacere. Sono contento che mi vogliano bene al di là di ciò che faccio in campo”.

Queste le parole di Marco Silvestri a Sky Sport.

Dice, poi, il portiere del Verona: “Bisogna sempre migliorare in tutto per rimanere al top. Penso di essere un portiere che para. Con i piedi non mi invento niente. Faccio il mio prendendomi meno rischi possibili. Le uscite sono importantissimi ma sono sempre più difficili da leggere. Il mio punto di forza è parare. Col mio preparatore Cataldi, lavoriamo molto su tutto. Lui è maniacale su tutti i piccoli gesti”.