Silvestri: “Dovevamo pareggiare. La convocazione in nazionale? Un sogno che si avvera”

Marco Silvestri parla dopo la partita del Verona con il Parma: “Abbiamo preso gol subito, poi ci sono state delle occasioni ma non siamo riusciti a concretizzare. Dobbiamo sempre fare il nostro gioco, ci stava un pareggio oggi però non è bastato”.

Continua il portiere: “Abbiamo fatto una buona fase difensiva, siamo stati bravi, peccato che sia andata così”.

Silvestri parla della convocazione in nazionale: “Per me è un sogno che si avvera, dispiace però andare via con l’Italia dopo questa sconfitta che mi lascia dell’amarezza. Sono contento e orgoglioso, questa chiamata la dedico a tutta la “famiglia” del Verona”.