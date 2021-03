Silvestri, regalo di compleanno: imbattuto a Benevento

Dopo nove partite, il portiere gialloblù chiude con un clean sheet nella gara del Vigorito

Ha appena compiuto 30 anni e, per l'occasione, Marco Silvestri si è fatto un regalo speciale, condiviso con tutti i compagni di squadra.

Il Verona, infatti, ha vinto per 3-0 con il Benevento. Per il portiere gialloblù, un clean sheet, una partita senza prendere reti.

Per Silvestri, un traguardo colto molto spesso, in precedenza. Nelle ultime giornate, però, un gol era arrivato sempre, dal turno del 6 gennaio con il Torino in poi.