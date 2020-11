Silvestri: “Milan fortissimo, grande Ibra, ma noi andiamo là al meglio”

“Il Milan? Una squadra forte, che ha tanta qualità e in più l’esperienza di Ibrahimovic. Sarà difficile, ma andremo serenamente a Milano perché non abbiamo nulla da perdere. La vittoria contro il Benevento ci permette di arrivarci al meglio mentalmente, senza ansie. Conterà la prestazione”.

Queste le parole di Marco Silvestri, intervistato da “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola.

Il portiere dell’Hellas è alla terza gara a San Siro contro il Milan, da quando gioca nel Verona. Nel 2017-2018 i gialloblù persero per 3-0 in Coppa Italia e per 4-1 in campionato.

Nella passata stagione, invece la partita si chiuse sull’1-1.