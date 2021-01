Silvestri, parla Battistini: “Che bravo, sa fare tutto e bene”

Sulla base dei dati statistici, Marco Silvestri è risultato essere il miglior portiere della Serie A nel 2020.

A parlare di lui è Graziano Battistini, intervistato dal “Corriere di Verona” oggi in edicola.

Battistini, tra i pali dell’Hellas dal 1997 al 2000, ora procuratore, dice a proposito di Silvestri: “Preferisco non fare paragoni, non mi va di confrontare Silvestri con questo o quel portiere del passato, ma senza alcun dubbio lo reputo uno “vecchio stampo”, nel solco della più tradizionale scuola italiana. Niente fronzoli, stile pulito, nessuna concessione allo “spettacolo”. Pratico, uno che sa fare tutto e bene. La sua carriera ha svoltato e Verona è una realtà che si è rivelata ideale per lui”