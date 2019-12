Un 2019 da protagonista per Marco Silvestri.

Il portiere del Verona ha giocato tutte le 40 partite ufficiali disputate dall’Hellas nell’anno che che si chiude. Inoltre, non ha saltato neppure un minuto: 3600′ in campo per lui.

Presenza fissa, la sua, dalla B alla A. È il personaggio-simbolo di questi dodici mesi, in cui ha mantenuto sempre un buonissimo livello sul piano del rendimento e spesso è stato decisivo con le sue parate.