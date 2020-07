Silvestri: “Non molliamo il sogno Europa”

Al termine di Verona-Inter, il portiere gialloblu Marco Silvestri è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

Così l’estremo difensore: “Il mio approdo tardivo in Serie A? Ho debuttato a Cagliari, poi ho scelto di seguire il presidente Cellino a Leeds. E’ stata una decisione giusta perché non ero pronto per il massimo campionato. Meglio tardi che mai”.

Prosegue: “Giochiamo un calcio molto semplice, Juric non chiede mai di forzare la giocata, e questo mi facilita. Noi siamo molto tosti in fase difensiva. Diamo l’anima quando difendiamo. L’Europa? Sarebbe un sogno, molto difficile da raggiungere visto che anche il Milan ha fatto un’accelerata pazzesca, però ci proveremo fino alla fine