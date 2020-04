Silvestri: “Stagione speciale, dispiace essersi fermati. Verona è casa mia”

Marco Silvestri ha parlato con i tifosi dell’Hellas in una diretta Instagram, curata dal club, per la rubrica “A tu per tu”.

Queste alcune delle sue risposte: “È stata una stagione speciale. Personalmente è stata la prima da titolare in A, e non avrei potuto sperare di meglio. Peccato ci sia stato questo stop, speriamo di riprendere a giocare quando sarà possibile. Ma sono molto contento della stagione“.

Aggiunge Silvestri: “Per me Verona, al di là della bellezza della città, è casa mia. I tifosi sono molto caldi, personalmente sono contento perché penso mi vogliano bene. Per me è molto importante poter uscire di casa sempre a testa alta“.