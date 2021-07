Silvestri via? Pronto Montipò

Cambio tra i pali in vista, operazioni in discussione, margini aperti per l'okay

Redazione Hellas1903

Marco Silvestri ha ricevuto un'offerta di peso dall'Udinese: il portiere va in scadenza con il Verona tra un anno, il club bianconero è pronto a proporgli un accordo fino al 30 giugno 2024.

L'Hellas attende ancora la richiesta dell'Udinese. Per adesso, l'unico accordo avviato è quello tra il giocatore e la società friulana.

Tuttavia, l'intesa passa per il Verona, che valuta il cambio in porta.

Lorenzo Montipò, nelle ultime stagioni in forza al Benevento, si prepara a firmare con l'Hellas.