Simeone al top, Gibellini: “Grande attaccante. Sul suo riscatto…”

Il centravanti tra i migliori dell'andata in A. L'ex gialloblù: "La società deve valutare i costi per tenerlo"

Mauro Gibellini, ex giocatore e poi direttore sportivo dell'Hellas, ha parlato di Simeone al "Corriere di Verona": "Simeone è un attaccante forte, uno “all’antica” per come sta in campo. Ha capito lo spirito dell’Hellas, quello che chiede la gente alla squadra ed è fatto su misura per il Verona”, il suo commento riportato sul quotidiano oggi in edicola.

Osserva Gibellini: “La sua permanenza al Verona? Dipende tutto dalle disponibilità economiche che ha la società. In ballo c’è una grossa cifra. L’Hellas ha raggiunto un equilibrio nei conti, fondamentale per costruire e crescere, adottando una politica attenta, oculata nelle spese, pur mantenendo una rosa competitiva e con prospettive. Mi pare evidente che tenersi Simeone sarebbe una grande cosa, perché il giocatore è forte ed è un trascinatore, il ragazzo ha testa e cuore, ma al tempo stesso non si deve fare il passo più lungo della gamba e questo è un aspetto che Setti ha fissato come regola. Spetta alla proprietà verificare se ci saranno i margini per fare quest’investimento: c’è tempo per valutare ogni dettaglio e muoversi in un verso o nell’altro”.