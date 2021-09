Simeone e Caprari, tocca a voi. I nuovi gialloblù pronti per Bologna

Arrivati negli ultimi giorni di mercato, saranno titolari lunedì allo stadio Dall'Ara

Caprari prende il posto di Mattia Zaccagni, che per il Verona era ormai un top player ed è stato ceduto alla Lazio. Il suo sostituto ha le qualità per non farlo rimpiangere e dare all'Hellas fantasia e concretezza in fase offensiva.