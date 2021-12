Simeone: “Essere dell’Hellas significa dare tutto quello che hai”

L'attaccante: "Qui un grande gruppo, mi identifico nel Verona"

Il centravanti del Verona, tra i tanti argomenti toccati, ha parlato del suo rapporto con l'Hellas: "Qui mi sono sentito bene fin dal primo giorno. È un gruppo di ragazzi semplici, in cui non ci sono differenze tra chi gioca di più e di meno. È una cosa difficile da trovare nel calcio. Prima ancora, sento di identificarmi nella filosofia dell’Hellas, che è quella di dare tutto. Nessuno ci chiede di fare quattro o dieci gol, ma soltanto di lasciare in ogni allenamento e in ogni partita tutto quello che abbiamo dentro"