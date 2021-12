Simeone: “Grandissima vittoria, la dedico a mia moglie”

El Cholito: "Sono in un grande gruppo, ci aiutiamo"

"Abbiamo fatto un primo tempo non buono, poi ci siamo parlati e abbiamo reagito. È stato un grandissimo risultato quello del secondo tempo. Ho trovato un gruppo bello e unito, un posto dove si lavora tanto e ci si aiuta. Ho trovato la meditazione, e lo ribadisco. Tutti possono raggiungere anche le cose in cui non credono. Dedico la vittoria di oggi a mia moglie Julia che c'è sempre e con la quale parlo e mi confornto anche quando le cose non vanno bene".