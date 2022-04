Simeone: “Mio nonno mi ha aiutato da lassù. Il mio futuro? È sabato, con l’Hellas”

L'attaccante: "Il nostro obbiettivo è dare sempre tutto in campo"

Giovanni Simeone commenta la vittoria del Verona sul Genoa grazie a una sua rete a Dazn. “L’ho toccata io per ultimo sul gol? Certo, - dice l'attaccante argentino - penso proprio di sì anche se c'è stato un rimpallo. Dedico la rete a mio nonno che so che da lassù mi ha dato una mano. Sto facendo un buon lavoro in un campionato lungo e difficile nel quale bisogna mantenere una motivazione alta. E nelle sette partite che restano avrò la stessa carica. La salvezza è raggiunta ma l’obbiettivo nostro deve essere quello di dare sempre tutto in campo. Vogliamo continuare a fare il più possibile e migliorare ancora. Se sto pensando alla prossima stagione? No, penso solo a sabato, quando giocheremo ancora (a Milano con l’Inter, ndr)”.