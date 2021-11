Simeone miglior giocatore d’ottobre: arriva il premio della Lega Serie A

Un altro riconoscimento per l'attaccante dell'Hellas, grande protagonista del campionato

È l'attaccante gialloblù Giovanni Simeone ad aggiudicarsi l'EA Sports Player Of The Month del mese di ottobre, il premio assegnato dalla Lega Serie A al miglior giocatore in assoluto - nel mese di riferimento - del massimo campionato italiano.