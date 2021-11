Simeone: “Non molliamo mai!”

Il bomber del Verona: "Contento di essere il primo argentino a segnare al Maradona"

Giovanni Simeone, ancora a segno col Verona anche contro il Napoli, parla a Dazn dopo l'1-1: "Sono il primo argentino a segnare al Maradona? Mi fa piacere: è uno stadio bellissimo, ha tanta storia. Sono contento soprattutto del fatto che abbiamo lasciato tutto in campo. Oggi abbiamo ottenuto un risultato importante. È difficile vincere contro le grandi, perché mentalmente pensi di aver fatto qualcosa di buono. Ma siamo entrati nell'ordine di idee di lottare su ogni palla, abbiamo lasciato da parte gli ultimi risultati e abbiamo dato tutto. Qual è il nostro segreto? Non molliamo mai, lottiamo: questo è il segreto. Poi ci sono momenti in cui va bene, e dobbiamo approfittarne e questo è uno di quelli. Non dobbiamo soffermarci troppo su quello che abbiamo fatto, dobbiamo pensare già alla prossima".