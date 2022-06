Simeone, oggi il riscatto del Verona, poi…

Sarà oggi, secondo quanto riportato da Sky, il giorno in cui il Verona eserciterà il diritto di riscatto per Giovanni Simeone. L'attaccante argentino diverrà così, per una cifra attorno ai 10.5 milioni di euro, un giocatore dell'Hellas. Da capire per quanto, però. Molte sono le squadre interessate al Cholito e la cosa più probabile è che Setti attenderà l'offerta più consona per cedere il giocatore.