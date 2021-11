Simeone piede caldo con il Napoli: nel 2018 gli tolse i sogni di scudetto

Una sua tripletta agli azzurri con la Fiorentina mandò in pezzi le ambizioni della squadra al tempo allenata da Sarri

L'Hellas per mettere in difficoltà gli azzurri si affida anche al grande stato di forma di Giovanni Simeone, autore di 8 gol in questo campionato, di cui sei siglate nelle partita con Lazio (4) e Juventus (2).

Il Napoli, "gelato" dal successo nel finale della Juventus con l'Inter, a San Siro, nell'anticipo della sera prima, andò incontro a un pomeriggio disastroso a Firenze, uscendo sconfitto per 3-0, dopo essere rimasto in dieci uomini per l'espulsione di Kalidou Koulibaly nei minuti iniziali dell'incontro, proprio per un intervento falloso su Simeone.