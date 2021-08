Simeone-Verona, fumata bianca! La formula dell’approdo all’Hellas

El Cholito pronto a vestire il gialloblù

Il Verona ha finalmente trovato l'attaccante. L'operazione per portare in gialloblù Giovanni Simeone è ai dettagli, in questi momenti, a Milano. El Cholito arriverà dal Cagliari in prestito oneroso con diritto di riscatto. L'argentino, che sembrava ormai destinato all'Olympique Marsiglia, ha virato nella notte. Decisivo il lavoro di Tony D'Amico e il fatto che il calciatore ritroverà Eusebio Di Francesco. (A.S.)