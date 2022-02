Simeone: “Verona, quanto sei bella! E i tifosi dell’Hellas sono “argentini””

L'attaccante dell'Hellas: "Che forti Caprari e Faraoni. L'obiettivo resta sempre la salvezza"

Giovanni Simeone ha rilasciato una lunga intervista ad "AS".

L'attaccante del Verona ha detto: " Sono molto contento di Verona, è una città molto bella, una delle più belle che ho visto in Italia. Qui è facilissimo andare ovunque, è tutto vicino, si cammina, si saluta il parrucchiere, il cuoco del ristorante... È bello perché si conoscono tutti. I tifosi sono molto forti, vanno ovunque, riempiono lo stadio, hanno un sentimento argentino".

Poi: "Dal primo giorno in cui sono arrivato mi hanno sempre detto che l'obiettivo è la salvezza, che è un traguardo importantissimo, il Verona non è in serie A da molto tempo e questo gol è quello che abbiamo. Più tardi, con quello che succede, tutto ciò che viene è il benvenuto".