Siti scommesse con deposito minimo 1 euro: è un trucco per evitare la dipendenza?

Le possibilità dei giocatori per limitare il proprio gioco e allontanare la dipendenza

Redazione Hellas1903 11 novembre - 10:56

Di Elena Giulia Manzoni

Con lo sviluppo del gioco d’azzardo online degli ultimi anni, si è assistito ad un aumento dei casi di dipendenza dal gioco d’azzardo. Proprio per questo motivo, sono tantissimi i giocatori che si sono spostati sui casinò non AAMS deposito 1 euro.

Si tratta di portali da gioco online che consentono agli utenti di effettuare un deposito minimo di 1 euro. Tale deposito è spesso associato con il gioco responsabile poiché non obbliga l’utente a versare grandi somme di denaro al momento dell’iscrizione.

Depositi minimi e sicurezza nei casinò online — Sfortunatamente, i portali con licenza da gioco italiana stanno dismettendo tale modalità, affidando ai portali non AAMS l’occasione di dare ai giocatori un deposito minimo basso.

Eppure, secondo quanto emerso da numerosi studi in materia, sembra proprio che effettuare un deposito minimo così basso possa indurre i giocatori a pesare con maggior cura le proprie finanze e, quindi, le proprie spese.

In tal senso, i casino deposito minimo 1 euro sono quindi i più indicati per tutti quei giocatori, esperti e non, che non abbiano intenzione di versare un capitale al momento dell’iscrizione.

Il concetto di sicurezza — In tal senso, si apre un discorso legato al significato della parola sicurezza. Infatti, se da una parte è corretto dire che un casinò AAMS garantisce la sicurezza e l’affidabilità del portale, è altrettanto vero che esso, tramite la richiesta di depositi elevati, mina l’affidabilità di un casinò che obbliga l’utente a versare una cifra di partenza molto più alta.

Certo, nessuno mette in discussione l’affidabilità dei servizi garantiti dall’AAMS (dalla sicurezza delle transazioni fino alla crittografia delle connessioni) eppure non dare al giocatore la possibilità di effettuare versamenti ridotti sembra andare in contrasto con la cura e l’attenzione, talvolta maniacali, riservate alla sicurezza e all’assistenza clienti.

Licenze straniere e affidabilità — Proprio per questo, alcuni degli attuali top casinò sul mercato non hanno una licenza da gioco italiana ma ne hanno una straniera. Tra questi, ovviamente, figurano in larghissima parte casinò serviti da licenze estere di primissimo piano quali la licenza maltese (Malta Gaming Authority), quella inglese (United Kingdom Gambling Commission) e quella dello stato caraibico di Curacao (Curacao eGaming).

Tra l’altro, i portali non AAMS non sono – in automatico – sinonimo di insicurezza e scarsa affidabilità, tutt’altro. Tra di loro, come detto, vi sono alcuni dei migliori casinò su piazza che sono in grado di presentare al pubblico un’offerta contente alcuni dei migliori operatori su piazza.

Questi casinò vantano software house come Novomatic, Netnent, Pragmatic Play e tante altre che fanno le fortune dei giocatori italiani. In più, com’è noto, i casinò non AAMS assicurano ai giocatori l’opportunità di mettere le mani su giochi da tavolo inediti in Italia, grazie al fatto che legalmente risiedono in altri continenti e, pertanto, possono offrire contenuti che magari non sono ancora arrivati nel nostro paese.

Lo stesso ragionamento vale per i giochi di carte che, molto spesso, sono influenzati dalla storia e dalla tradizione dei casinò che li ospitano. In ultimo, persino le slot machine subiscono tali contaminazioni e vengono presentate al grande pubblico con alcune differenze che possono andare dai giochi bonus all’ambientazione, passando per RTP e tanto altro.

Ancora, i casinò con deposito minimo di 1 euro forniscono ai giocatori un’ulteriore tutela in quanto consentono loro di effettuare pagamenti e prelievi con un grandissimo numero di metodi di deposito.

Infatti, i portali non AAMS offrono tutti i metodi già presenti in Italia come bonifico bancario, carte di credito e portafogli elettronici o e-wallet ma aggiungono anche la possibilità di pagare attraverso le migliori criptovalute presenti sul mercato. Tutto questo non può che tradursi in un’ulteriore assicurazione per la sicurezza del giocatore.

La dipendenza da gioco e la sicurezza del giocatore — Alla luce di tutto questo, è necessario spendere due parole sulla sicurezza “mentale” del giocatore. Egli, infatti, anche se tutelato da tutti i servizi di sicurezza digitale può incappare nella dipendenza da gioco.

Questo mostro invisibile, come detto in apertura, si è diffuso moltissimo negli ultimi anni e la presenza di una così vasta offerta videoludica online di certo non migliora le probabilità di una diminuzione nei prossimi anni, anzi.

In virtù di tale aumento, si stanno cominciando ad imporre servizi come Gambling Therapy che offrono al giocatore un accompagnamento durante la disintossicazione dal gioco d’azzardo o, in casi meno gravi, la riduzione dei comportamenti patologici con l’obiettivo di far tornare il gambling ciò che è e che deve essere: un semplice gioco.

Autoesclusione e limiti — In virtù di quanto osservato, è diventato fondamentale concentrarsi su quelle che sono le possibilità dei giocatori per limitare il proprio gioco, per sospenderlo o per eliminarsi del tutto. In questo, purtroppo, i portali non AAMS possono rappresentare un problema.

Difatti, il servizio di autoesclusione offerto dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato non vale per tutti quei casinò online che sfuggono al suo controllo.

Ciò significa che un giocatore può scegliere di limitarsi sui portali italiani o, addirittura, richiedere di non averne mai più accesso. Allo stesso tempo, però, egli potrà continuare a giocare su un portale straniero poiché la sua esclusione o sospensione avrà valore solamente per i casinò italiani.

Elena Giulia Manzoni