Sky conferma: Verona vicino alla cessione a Presidio Investors

Setti non conferma nè smentisce, possibile chiusura entro l'anno

Redazione Hellas1903 24 novembre 2024 (modifica il 24 novembre 2024 | 05:17)

Sky Sport rilancia e conferma la notizia riportata da Bloomberg alcuni giorni fa: il Verona è in trattativa avanzata per essere ceduto a un fondo americano, Presidio Investors, con sede ad Austin, in Texas. L’acquisizione del club, che potrebbe concretizzarsi dopo oltre un anno di trattative altalenanti, dovrebbe avvenire per una cifra che oscilla tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Il fondo americano, che opera in vari settori, tra cui finanza, immobiliare, entertainment, tecnologie e moda, è rappresentato da un importante avvocato internazionalista e ha come obiettivo principale il rilancio del Verona, sia a livello sportivo che finanziario, dopo un periodo segnato da difficoltà. Una delle questioni cruciali da affrontare sarà quella dello stadio: l'attuale impianto, il Bentegodi, necessita di ammodernamenti significativi per offrire un’esperienza migliore ai tifosi e rimanere competitivo nel panorama calcistico moderno.

Dice Gianluca Di Marzio: "Secondo le informazioni trapelate, l'accordo dovrebbe essere definito entro la fine dell'anno, con l'ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Maurizio Setti pur non confermando pubblicamente la trattativa, non ha nemmeno smentito i contatti in corso. In ogni caso, sembra che Setti resterà coinvolto nel club, almeno inizialmente, per un periodo di transizione".