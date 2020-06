Sky-Serie A, il Consiglio di Stato blocca le esclusive web

Il Consiglio di Stato con una sentenza blocca nuovamente le esclusive web per Sky fino al 2022. Il Consiglio stoppa così la pronuncia del TAR che, qualche mese fa aveva rimosso la sentenza per la pay tv.

Il blocco delle esclusive web per Sky porterà delle conseguenze alla Serie A, poiché non sarà più possibile assegnare match in esclusiva web alla pay tv multipiattaforma.

Il blocco delle esclusive web parte dall’operazione R2-Mediaset, vale a dire l’operazione di acquisto da parte di Sky della piattaforma su cui girava Mediaset Premium. Tale operazione, infatti, era stata giudicata dall’Antitrust anticoncorrenziale, tanto da portare alla sanzione oggi confermata: esclusive web bloccate fino al 2022.