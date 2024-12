Sogliano: “24 o 48 ore per decidere sull’allenatore”

Il ds parla in conferenza stampa

8 dicembre 2024

"Ci prendiamo 24 o 48 ore per decidere sull'allenatore". Queste le prime parole di Sean Sogliano in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta del Verona con l'Empoli.

"Perchè non c'è Zanetti a parlare? Abbiamo deciso che venissi io, è inutile nascondersi, qualcosa non va e ci saranno delle riflessioni, oggi non prenderemo nessuna decisione definitiva ma ci prenderemo 24-48 ore. Evidentemente in campo non si stanno riuscendo a trovare le giuste prestazioni, un po' è colpa dell'allenatore, un po' dei giocatori ma oggi ci aspettavamo tutt'altra prestazione, poi si può trovare una giornata in cui una squadra è ingiocabile e si è unita anche la sfortuna perché sul primo gol se ci si riprova altre cento volte non ci si riesce, ma al di là di questo bisogna analizzare a fondo cosa sta succedendo.

Bisogna andarne a fondo e questa non è la sede giusta, poi se guardiamo la difesa quattro su cinque giocatori sono gli stessi dell'anno scorso. Giocatori che non si sa da dove venissero l'anno scorso ci hanno salvato, e adesso Noslin che veniva dalla pizzeria è in altri lidi, e sono contento per lui.

Perchè Magnani, Dawidowicz o Suslov fanno queste prestazioni? Al mercato manca ancora tempo, bisogna capire perché stiamo facendo queste prestazioni. A Cagliari c'era stata una reazione invece oggi dopo il primo gol la squadra si è disunita, era lunga nei reparti, senza nulla togliere all'Empoli che è una squadra che in questo momento può vincere non solo con il Verona. In settimana ho visto i ragazzi che si sono allenati bene, poi alla prima difficoltà si sono sciolti.

Può influire la possibile cessione della società nel cambio dell'allenatore? Non penso che possa influire molto, si può andare a prendere un allenatore che accetti le condizioni del Verona. Io ancora non ho deciso, l'ho già detto anche al presidente, poi si può cambiare oppure no ma non cambiamo tra un minuto, questo deve essere chiaro.

Oggi mancava Duda, Serdar si è svegliato con la febbre, è un momento no a 360 gradi ma la squadra non può uscire così presto dalla partita in uno scontro diretto.

Bocchetti? Con Bocchetti ho già lavorato e sarei stato il primo a volerlo tenere, poi dopo abbiamo preso Baroni per ripartire in modo diverso, ma Bocchetti o meno prima c'è la decisione su Zanetti. Lui è una persona intelligente e sa che c'è qualcosa che non va.

Penso che nella squadra ci sia un grosso limite mentale, è una squadra difficile da analizzare. Ovviamente ci sono anche i limiti tecnici ma quelli li hanno tutti. Vince con la Roma e con il Napoli, poi in tante partite si sconnette completamente. Cercheremo di trovare una soluzione perché così le cose non vanno bene".