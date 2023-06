Sogliano: “Grazie a Marroccu, la salvezza è merito di tutti”

Il ds del Verona Sean Sogliano ha aperto la conferenza stampa con Setti e Marroccu in via Olanda.

"Il motivo principale di questa conferenza è il saluto a Marroccu - dice il ds - che non sarà più con noi. Siamo felici di aver ottenuto questo risultato, che in certi momenti della stagione era sembrato insperato. Le mie parole per Marroccu non sono di circostanza: abbiamo ottenuto questo risultato per merito di tutti, perché ci siamo aiutati l'uno con l'altro. Arrivando a stagione già iniziata avevo forse la testa più libera: ringrazio Francesco, gli auguro di trovare soddisfazione in altre avventure. Quando uno si comporta bene cammina sempre a testa alta".