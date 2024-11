Sogliano: “Io legato al Verona. Diamo tutti il 100%”

Ha detto il diesse del Verona: "Per questo premio vorrei ringraziare tutte le persone che lavorano quotidianamente con me, tutta la mia squadra. La cosa più difficile nel calcio è ripetersi, e l'anno scorso ci siamo riusciti ottenendo ancora la salvezza. Noi lavoriamo ogni giorno per raggiungere l'obiettivo. Il nostro è un lavoro particolare, molto stancante che dà però delle grandi soddisfazioni. Io sono molto legato al Verona: alla piazza, alla città e ai tifosi che hanno capito chi sono davvero. Chi lavora per il Verona sa che lavora per una squadra alla quale ci si affeziona, quindi lo si fa sempre al 100%".