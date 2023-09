Sogliano: “Mercato difficile, pochi investimenti ma mirati”

Il ds è intervenuto in conferenza stampa per parlare della situazione del Verona dopo la chiusura del mercato

Redazione Hellas1903

Sean Sogliano ha parlato in conferenza stampa. Ha detto il direttore sportivo dell'Hellas:

Sulla chiusura del mercato: "É stato un mercato difficile, per noi come per le altre squadre, io non sono mai contento, ma sono fatto così, si può sempre fare meglio. Il mercato è stato condizionato da alcune operazioni mancate in uscita, per abbassare gli ingaggi. Gran parte del lavoro è stato fatto, poi però capita che qualcuno rifiuti le destinazioni e le proposte che arrivano, quindi queste scelte possono creare alcune difficoltà."

Sull'essere riusciti a tenere Hien e Ngonge: "In questi mesi di mercato si è parlato tanto ma le offerte vere sono arrivate solo nell'ultimo periodo. La nostra idea è sempre stata quella di non inserire giocatori con ingaggi troppo alti e ridurre il monte stipendi. Il nostro mercato è stato caratterizzato da pochi investimenti, ma mirati. Abbiamo preso ragazzi con fame e voglia di far bene."

Mercato per la difesa a 3 o da modellare di volta in volta? "Un po' entrambe, Baroni ha esperienza e sa riconoscere le difficoltà. L'anno scorso ha giocato con una difesa posizionata a 4, per questo modulo servono delle caratteristiche importanti. Considerando i giocatori che abbiamo, abbiamo deciso di confermare la vecchia impostazione, ma non è comunque detto che sia quella definitiva."

C'è difficoltà a convincere un giocatore a venire a Verona? "Fossi io un calciatore, verrei subito a Verona, se uno ha bisogno di essere convinto, è meglio che non venga."

Sulla difficoltà del campionato: "L'asticella si è alzata, ci sono molte squadre competitive. La preoccupazione che deriva da questa situazione deve stimolare a correre ancora di più, non deve frenare. Abbiamo fatto 6 punti, dobbiamo continuare così senza fermarci."

