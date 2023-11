Sogliano: “Ora conta solo fare punti, a volte ci manca carattere ma siamo fiduciosi”

Il ds: "Baroni ha delle responsabilità come tutti, ma la squadra lavora bene. Cambio di proprietà? Non ho novità"

Il direttore sportivo del Verona Sean Sogliano ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione della squadra in vista della ripresa del campionato.

"Non è un momento molto positivo - dice il dirigente - e abbiamo voglia e bisogno di punti. Abbiamo davanti tante partite. Non deve mancare l’aspetto del carattere ed è difficile capire perché a volte lo tiriamo fuori e a volte no.

La società in questo momento vuole dare fiducia all’allenatore. Se ci sono dei punti in meno ha delle responsabilità ma le abbiamo anche noi e i calciatori. Bisogna restare uniti, lui è un allenatore navigato, la squadra lavora bene durante la settimana e nonostante tutti i limiti che ci sono ci fa ben sperare. Sapevo che sarebbe stato un anno difficile, me lo sentivo. Le altre squadre hanno tutte le carte in regola per salvarsi. Dobbiamo trovare la voglia e l’orgoglio di fare imprese. Il popolo gialloblù sa soffrire.

Nuovi investitori per la società? Non ho novità o cose da poter condividere con voi. Se sono voci, rimarranno voci altrimenti arriverà il momento in cui tutti sapremo qualcosa.

Cosa manca al Verona? Difficile rispondere. Salvarsi allo spareggio è come vincere il campionato e a livello nervoso abbiamo speso tanto. Non è stato facile ripartire. Abbiamo abbassato un po’ l’autostima dopo i buoni risultati iniziali. Le prestazioni ci sono, a volte manca al carattere che a volte nel calcio può compensare la qualità.

Il mercato è stato difficile per tanti motivi. Abbiamo cercato di abbassare il monte ingaggi, e quando bisogna cambiare o fai una rivoluzione totale o l’allenatore decide in base ai giocatori a disposizione il modulo. Se avessimo tre o quattro punti in più sarebbe tutta un’altra situazione. La cosa importante è che il mister trasmetta al cento per cento le sue idee in maniere determinata.

Durante la sosta tra infortunati e allenamenti abbiamo lavorato a ranghi ridotti. Stiamo valutando alcuni giocatori che erano indisponibili con il Genoa. Ngonge una scommessa che stiamo vincendo? Nonostante le ultime prestazioni rimango della stessa idea. Basta vederlo allenarsi per capire che giocatore sia.

Parametri zero fino al 13 dicembre? Sappiamo che il mercato degli svincolati adesso è importante. Non siamo alla ricerca spasmodica di un rinforzo ma valuteremo tutto, poi arriverà gennaio. Quello che ora conta è solamente fare punti".

