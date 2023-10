Sogliano: “Partita dura, oggi serve agonismo”

Il ds ha detto: “Partita difficile, sappiamo di giocare contro una squadra che l’anno scorso ha vinto il campionato e quindi oggi bisogna fare una grande partita. La sosta è stata condizionata da qualche nazionale che non c’era e da dieci giorni di lavoro per cercare di recuperare alcuni giocatori. Oggi c’è da mostrare orgoglio e agonismo, contro una squadra più forte non possono mancare queste caratteristiche".