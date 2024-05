Sogliano: “Per il Verona il prossimo sarà un altro anno con l’elmetto”

Il ds gialloblù: "Dovremo giocare un’altra stagione soffrendo come in questa"

"Chi rimane deve avere, a livello nervoso, la voglia e la forza di sapere che dobbiamo giocare un’altra stagione soffrendo come quest’anno. Salvandoci all’ultima giornata. Chi rimarrà deve sapere a cosa va incontro. Quello che hai fatto oggi, domani non conta ma resta solo dentro di te. Dal prossimo ritiro ci dobbiamo presentare, con l’elmetto, dal primo allenamento".

Con queste parole pronunciate a Telenuovo Sean Sogliano chiarisce quel che sarà l'obbiettivo del Verona per la prossima stagione. setti pochi giorni fa aveva parlato di puntare a una salvezza meno sofferta, in ogni caso il leitmotive sarà quello degli ultimi due anni: la salvezza vista come una sorta di impresa. Se sarà meglio di così, naturalmente, andrà a beneficio delle coronarie dei tifosi".