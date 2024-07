Sogliano: “Sarà un altro anno di sofferenza ma speriamo di festeggiare ancora”

"Le dinamiche sono sempre le stesse - prosegue il ds del Verona - dobbiamo stare dentro dei parametri, non possiamo dare ingaggi alti. Dobbiamo realizzare plusvalenze per vivere e tenere i conti a posto. Noi lavoriamo in questo modo e continueremo a lavorare così. Vogliamo giocatori con fame e voglia di affermarsi: questa è la nostra filosofia".

Sulla scelta di Zanetti Sogliano spiega: "Oggi gli allenatori sono tutti preparati, persino troppo. Quindi vai a sensazioni e la valutazione è stata fatta in questo senso, non tanto per la stagione dei 43 punti a Empoli ma per la sua voglia di rivalsa".