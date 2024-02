Sogliano: “Setti doveva rientrare da gestioni passate con spese superiori alle possibilità”

Il ds: "Questa sessione di mercato ha dato una grande mano al club"

Redazione Hellas1903

"45 milioni per le cessioni del Verona? I numeri sono quelli, poi in realtà le plusvalenze sono di meno". Sean Sogliano risponde alle domande in conferenza stampa e affronta i temi societari che hanno portato alla rivoluzione della squadra di gennaio.

"Quando una società prende coscienza della sua situazione economica, è doveroso migliorarla per evitare di avere delle problematiche future. C'era un momento in cui avrei voluto spegnere il telefono per evitare di ricevere altre offerte e non nego che abbiamo rifiutato anche altre due otre proposte importanti. Poi è chiaro che io non sia stato contento di vendere Ngonge ma quando ti arrivano offerte del genere non si possono non accettare. Il presidente mi ha detto che doveva rientrare da spese effettuate in passato dove le gestioni sono state superiori alle proprie possibilità, non è che il Verona deve iniziare di punto in bianco a vendere giocatori perché è arrivata una perdita improvvisa.

Prima del mercato il Verona era a repentaglio? Io non sono un amministrativo, a questa domanda potrà rispondere il presidente o il direttore generale ma credo che quanto abbiamo fatto dopo questa sessione di mercato ha dato una grande mano.

Ci sono state delle dinamiche interne per le quali non sono la persona più adatta per spiegare. C'era probabilmente la possibilità dell'entrata di un socio che potesse far mutare radicalmente e velocemente la soluzione, possibilità che non si è verificata.

Henry e Bonazzoli sarebbero potuti uscire ma sono rimasti, saranno dentro al progetto? Tutti e due hanno un percorso diverso, Henry ha fatto tre gol che gli hanno garantito una botta di adrenalina importante dopo un infortunio pesante al crociato. C'è stata la possibilità per lui di andare al Gent, non è successo perchè erano esauriti i prestiti all'estero che avevamo a disposizione, l'ultimo giorno di mercato sarebbe potuto andare a Salerno ma gli abbiamo detto di no. Io ci ho parlato, è un bravo ragazzo, sensibile, forse troppo, ma si deve rimboccare le maniche perché i gol da qualcuno devono uscire. Bonazzoli sta giocando poco, o si allena a cento allora e forse il mister gli può dare qualche possibilità in più, altrimenti è difficile, adesso comunque essendo chiuso il mercato avrà solo il campo a cui pensare.

Mercato definitivamente chiuso o si può valutare qualche possibilità dagli svincolati?

Mai dire mai, io sono molto sereno, una volta presa una strada bisogna portarla avanti. Dal punto di vista difensivo noi abbiamo tre centrali più Cabal che è un centrale, poi è chiaro che giocando con la difesa a quattro è chiaro che tra squalifiche e infortuni può capitare di andare in difficoltà, quindi è possibile che se c'è un giocatore senza contratto si possano fare delle valutazioni così come è possibile che da qui alla fine possa esordire un difensore della Primavera".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.