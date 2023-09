Sogliano su Cruz: “Ci piace dall’anno scorso, farlo arrivare prima è un vantaggio”

Il ds gialloblù: "Certe operazioni sono in stand-by per colpa di alcuni agenti, noi abbiamo fatto il possibile"

Sean Sogliano ha parlato in conferenza stampa della situazione in casa Hellas al termine della sessione di calciomercato. Rispondendo ad alcune domande sulla gestione del mercato ha detto:

La permanenza di Ngonge e Hien è legata al possibile cambio di proprietà: "Di questo non ho mai parlato con il Presidente, se ci saranno dei cambiamenti sarà lui il primo a volerne parlare, con me quanto con voi. La cosa che conta è vivere il presente".

Günter, Hrustic e Kallon? "Ci sono alcune situazioni in stand-by che dovevano essere gestite meglio. Noi abbiamo fatto il possibile, alcuni agenti invece secondo me non hanno fatto bene. Il mercato turco è ancora aperto quindi ci sono operazioni ancora da definire.

Perchè è stato anticipato l'arrivo di Cruz? "Noi lo volevamo già l'anno scorso, ora si è creata una situazione per cui sarebbe finito fuori rosa, non rinnovando il contratto con il Banfield. Quindi abbiamo pensato di farlo arrivare prima per non lasciarlo fermo. I suoi agenti sono riusciti a liberarlo e così abbiamo anticipato il suo arrivo, che era comunque previsto per gennaio. Per noi rappresenta un vantaggio."