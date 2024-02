Sogliano su Manolas: “La Salernitana poteva offrigli di più”

Sean Sogliano chiarisce la situazione che ha portato Manolas a scegliere la Salernitana. "Manolas è un giocatore importante con esperienze in grandi squadre come Roma e Napoli, io ci ho parlato, non c'è niente di male nel dirlo, proprio per questo abbiamo fatto una proposta congrua alle nostre possibilità dato che abbiamo ceduto giocatori anche per degli ingaggi troppo elevati, insostenibili. Noi non possiamo andare oltre una certa soglia e lui ha preferito andare a Salerno dove c'è una società che può permettersi di offrire ingaggi diversi".