Sogliano su Verdi: “Se prima non aveva spazio è perchè non si allenava come adesso”

"Sono armi in più per il finale? Sì, sicuramente. Non è un disonore dire che in questo momento l'Hellas non ha un giocatore che può fare quindici gol. Proprio per questo abbiamo bisogno della voglia di tutti di dimostrare qualcosa. Verdi doveva andare via perché avevamo parlato con lui e perché in questi mesi si aspettava qualcosa di diverso, e probabilmente anche noi. Lui ha sinora dato poco, sebbene sappiamo possa dare molto dal punto di vista tecnico. Se nelle ultime partite ha avuto spazio è perché in settimana aveva dimostrato di meritarselo. Se prima non lo aveva è perché in precedenza non si allenava come sta facendo in questo periodo. Non c'è nessuna polemica col giocatore. Quando è saltata la trattativa con la Salernitana gli abbiamo detto che si vede che doveva andare così, di rimboccarsi le maniche e che avrebbe avuto la sua occasione".