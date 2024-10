Sogliano: “Verona squadra con più ammoniti? Per me siamo ancora poco cattivi”

Secondo il ds Sean Sogliano questo però non è un problema, anzi. "Siamo cattivi? Per me a volte lo siamo poco - dice in conferenza stampa - ci sono state partite in cui abbiamo avuto pochissimi ammoniti. Contro la Juventus non ne abbiamo avuto uno, una cosa per me assurda per come vedo io il calcio, ma questi sono solo dati. I dati sono importanti ma vanno analizzati bene. Anche a Como abbiamo avuto ammoniti, ma ogni fallo era un'ammonizione, perciò dico che i gialli vanno analizzati. Quello di oggi è un calcio in cui ci sono tanti contatti e dipende dal metro di giudizio dell'arbitro, da quello dipende come viene indirizzata la partita, come si valutano i contrasti. Dipende da chi arbitra".