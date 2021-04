Solidarietà, il Verona al fianco della Fondazione ANT

L'Hellas a sostegno dell'associazione che si occupa di assistenza domiciliare oncologica

"Siamo onorati di poter dare il nostro piccolo ma sentito contributo alla Fondazione ANT, la cui attività da oltre quarant’anni non ha solo un nobile fine ma anche una utilità di vitale importanza. Hellas Verona FC è piacevolmente consapevole della propria responsabilità sociale, non solo nello sport ma anche nella vita di tutti i giorni. Noi siamo abituati a giocare partite importanti. Questa lo è altrettanto, e anche di più. Invito quindi tutti a partecipare alla gara di solidarietà promossa dalla Fondazione ANT”, è l’appello del Presidente di Hellas Verona FC, Maurizio Setti .

“Siamo orgogliosi di poter correre insieme alla squadra simbolo della città scaligera che conta decine di migliaia di supporter ed appassionati a Verona e provincia. Siamo inoltre felici di avere come testimonial Federico Ceccherini , atleta stimato ed apprezzato sia per i propri valori tecnici che umani”, dichiara la Delegata ANT di Villafranca di Verona, Claudia Barbera .

Una sfida a distanza con un risvolto solidale perché tutti i fondi raccolti serviranno ad ANT per sostenere l’assistenza medico-specialistica che oltre 250 professionisti tra medici, infermieri e psicologi portano gratuitamente ogni giorno a casa di 3.000 persone malate di tumore, le più fragili e a rischio contagio in questo momento in cui l’epidemia Covid-19 non è ancora vinta. La Fondazione è operativa in 31 province italiane, tra cui Verona dove è presente con un’équipe multidisciplinare composta da un medico, due infermiere e una psicologa.