Sotomayor su Valentini: “È un leader, può dare molto al Verona”

Victor Hugo Sotomayor, ex difensore dell'Hellas, in gialloblù dal 1989 al 1991, ha parlato di Nicolas Valentini.

Intervistato dal "Corriere di Verona", Sotomayor ha detto di lui: "Nicolas Valentini è il leader che serve al Verona.Un difensore di razza. Con tanta grinta, con la garra che, lo so per esperienza, piace ai tifosi del Verona. Potrà dare molto alla squadra”.

Poi: "Si muove con naturalezza sia in una difesa a tre che in una linea a quattro, come uno dei due centrali. Sa uscire per impostare, avanzando con il pallone. Ha un sinistro preciso. Si fa valere in marcatura”.