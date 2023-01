Sottil: “Solo l’Udinese in campo, abbiamo dominato”

"Vorrei vedere se non avessero dato la palma di migliore in campo a Montipò. Per quello che ha detto il campo c'è stata solo una squadra. Mi spiace solo per il gol iniziale così rocambolesco, ne ho visti pochi così. Poi c'è stata l'Udinese, abbiamo dominato il campo, abbiamo pareggiato e creato numerose palle gol. Siamo arrivate tantissime volte, meritavamo di vincere. Abbiamo subito poco, un tiro nel secondo tempo però non posso recriminare nulla ai ragazzi. In un momento dove si poteva dare più inerzia però non avevo soluzioni dalla panchina".