Spadafora al comitato tecnico scientifico: “Valutare la ripresa degli allenamenti”

“Tornare a valutare la possibilità che le linee guida sullo svolgimento da lunedì degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale dei soli sport individuali vengano applicate anche a quelle degli atleti degli sport di squadra”.

Questo il contenuto dell’invito rivolto dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, al comitato tecnico scientifico, in queste ore.

La possibilità di una riapertura dei centri sportivi per le squadre di calcio sembra avvicinarsi. In Emilia-Romagna c’è già stata un’ordinanza con il via libera dato dal Governatore Stefano Bonaccini. Lunedì ricominceranno ad allenarsi, per quanto in forma individuale, i giocatori di Bologna, Parma e Sassuolo.

Per il 6 è previsto il via nel Lazio. Già c’è l’okay della Campania e, da oggi, pure della Sardegna.