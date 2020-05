“Le due date possibili per la ripresa della Serie A sono il 13 e il 20 giugno. Poco fa è arrivato il protocollo per la ripresa del campionato, ed è molto simile nelle regole a quello degli allenamenti: giovedì prossimo ho convocato FIGC e Lega, insieme decideremo se e quando ricominciare anche qui in Italia”.

Così, intervenuto al Tg3, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha confermato che la ripartenza del campionato di Serie A è sempre più vicina.