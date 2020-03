Spadafora: “Caos Serie A, solo una questione di soldi”

Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, intervistato da “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, parla del caos della Serie A nell’emergenza coronavirus, fino al blocco dei campionati che è stato deciso tra lunedì e martedì.

Dice Spadafora: “Ci siamo assunti le nostre responsabilità. Registrando la grande incapacità del calcio a decidere. E vorrei dire che ora mi è tutto più chiaro. A cosa mi riferisco? Al fatto che le norme non c’entrano niente. Che il Dpcm serviva per mettere a riparo Lega e Sky dal rischio dei risarcimenti. Una delle due ci avrebbe rimesso. Solo una questione di soldi. E non mi faccia parlare dei messaggi che ho ricevuto. Di chi? Di quei presidenti che prima mi insultavano per far giocare le partite, e poi hanno detto di chiudere tutto“.