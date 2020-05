Spadafora e la ripartenza: “Segnale importante, ora incrocio le dita”

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato al TG5.

Ha detto:“La ripresa del calcio? Un segnale importante, l’Italia sta ripartendo e lo sport e il calcio si rendono protagonisti di questa ripartenza. Soprattutto ora che è possibile farlo in sicurezza e nel rispetto della salute di tutti. Se ho mai pensato che non ce l’avremmo fatta? Purtroppo sì, nei momenti più difficili e quando c’erano i dati più alti della curva. Ma ancora adesso incrocio le dite sperando che il campionato possa giungere alla fine come previsto”.