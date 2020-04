Spadafora: “Il sentiero per la ripresa è sempre più stretto”

Intervenuto alla trasmissione “Omnibus”, su La7, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha ridotto i margini per una ripresa dei campionati di calcio, a cominciare dalla Serie A.

Queste le sue parole: “Sono in corso contatti tra il comitato tecnico scientifico e la Figc, che aveva presentato un protocollo per gli allenamenti ritenuto dal comitato non sufficiente. Ma ripresa degli allenamenti non significa ripresa campionato. Se non vogliamo avere incertezze basterebbe seguire la linea di Francia e Olanda che hanno fermato tutto. Io sinceramente vedo il sentiero per la ripresa sempre più stretto. Il discorso allenamenti è diverso, ma fossi nei presidenti penserei alla nuova stagione. La scelta della Francia può spingere anche l’Italia e altri paesi europei a seguire quella linea e leggendo certe dichiarazioni potrebbe essere una maggioranza dei presidenti a chiedere la sospensione per preparare al meglio il prossimo campionato“.