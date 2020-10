“La Serie A arriverà alla conclusione del campionato? Non lo so, questo è un anno senza certezze, in tutti i settori. Invito però la Lega a pensare per tempo ad un piano B. Ed anche ad un piano C, per farsi trovare pronta”

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora così nel corso del programma ‘L’aria che tira’ su La7.

fonte: ansa.it