Spadafora: “Partite a porte chiuse anche in Liguria”

Nelle aree interessate dal coronavirus “le partite si disputeranno a porte chiuse fino a domenica“. Lo ha detto il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora al Tg2 al termine del Consiglio dei ministri. “Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora con questo decreto abbiamo allargato anche a Friuli, Emilia Romagna e Liguria. In queste regioni resta il divieto di manifestazioni sportive ma per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse”.