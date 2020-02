Spadafora: “Possibile stop ai divieti da lunedì”. Se così Samp-Verona aperta a tutti

Spadafora dice ancora: “Tutti i casi, anche quelli delle ultime ore, sarebbero riconducibili ai due focolai noti e questo vorrebbe dire che si è bloccata la diffusione”. Per questo “non esistono le condizioni o le motivazioni neanche in via precauzionale per ampliare le limitazioni al resto del Paese”.

Venendo a Sampdoria-Verona, dunque, la gara rimane al momento a porte aperte e con la possibilità dei tifosi dell’Hellas di seguire la squadra lunedì prossimo quando il decreto sarà scadiuto. Questo se l’evoluzione dei casi di coronavirus e la loro localizzazione non daranno adito a un nuovo stop, ad oggi non contemplato.