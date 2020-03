Spadafora: “Pretendo la regolarità del campionato. Rinvii decisi dalla Lega”

Il ministro con delega allo sport, Vincenzo Spadafora, commenta in una nota lo sviluppo della situazione relativa al campionato di Serie A, in conseguenza dei rinvii causati dall’emergenza coronavirus.

Queste le parole di Spadafora: “Pretendo la regolarità del campionato. Dopo le scelte prese, non deve esserci nemmeno l’ombra del sospetto sulla regolarità del campionato. Viste le indicazioni sul coronavirus da parte della Comunità Scientifica, abbiamo dato alla Lega due possibilità: rinviare o giocare a porte chiuse. La Lega ha deciso di rinviare, anche per evitare lo spettacolo degli stadi vuoti. Una decisione autonoma. Certo stabilisce un precedente, e capisco chi dice che debba valere, anche se fortunatamente per tre regioni e non più sei, anche per la prossima giornata“.

Aggiunge il ministro: “Ora spetta alla Lega fare di tutto, anche smontare e rimontare le giornate se occorre, per equilibrare il calendario nelle prossime settimane. Come Ministro chiederò che si faccia il massimo per garantire parità di trattamento a tutti i club“.