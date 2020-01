Spal, Petagna: “Un solo pensiero, dobbiamo salvarci”

Salvezza: questo è il buon proposito per il 2020 di Andrea Petagna, attaccante della Spal al centro di molte voci di mercato.

L’ex Atalanta ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui esprime la voglia di un riscatto immediato da parte sua e della squadra ferrarese, in netta difficoltà nella prima metà di stagione.

“In questi giorni di pausa ho avuto in testa un solo pensiero: dobbiamo salvarci. Sono il calciatore under 25 ad avere segnato più goal in Serie A nel 2019 e questo mi carica di responsabilità. Io devo farcela, noi dobbiamo farcela. Buon 2020 a tutti e buon anno anche a me: da domani sarò un bulldozer”.