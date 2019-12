Spal-Verona, i biglietti

In riferimento alla partita SPAL-Hellas Verona, 18a giornata della Serie A TIM 2019/20 in programma domenica 5 gennaio (ore 15) allo stadio ‘Mazza’ di Ferrara, la società SPAL ha comunicato le seguenti modalità di prevendita dei biglietti per il Settore Ospiti.

PUNTI VENDITA

La vendita dei biglietti per il Settore Ospiti (capienza 1.000 posti, fino ad eventuali modifiche in sede di Gos) inizierà lunedì 23 dicembre (ore 12) e terminerà alle ore 19 di sabato 4 gennaio. I tagliandi saranno disponibili online (CLICCA QUI) o presso le ricevitorie Vivaticket abilitate (CLICCA QUI).

PREZZO DEI BIGLIETTI SETTORE OSPITI

Il costo di un singolo tagliando intero è di 25€ in prevendita. Sono previste riduzioni per donne (16€ in prevendita), per Over nati dopo il 31/12/1954 (16€ in prevendita), Under nati dal 1/1/2004 (16€ in prevendita).

– I residenti della Provincia di Verona potranno acquistare biglietti per tutti i settori dello stadio e non del solo settore ospiti

– I residenti della Provincia di Verona potranno acquistare biglietti senza possedere la fidelity card dell’Hellas Verona F.C.

fonte: hellasverona.it